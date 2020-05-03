Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Ömer Döngeloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed Döngeloğlu için taziye mesajı
03.05.2020 - 14:05 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
701300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/701300.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER