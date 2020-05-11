Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferansla toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda normalleşme adımları ve 19 Mayıs haftasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması konularının ele alınacağı öğrenildi.