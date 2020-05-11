Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferansla toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda normalleşme adımları ve 19 Mayıs haftasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması konularının ele alınacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
11.05.2020 - 15:32 | Son Güncelleme: 11.05.2020 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda normalleşme adımları ve 19 Mayıs haftasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması konularının ele alınacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
703346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/703346.aspx
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