Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle KKTC, Katar, İran, Endonezya, Angola, Bulgaristan, Gambiya, Azerbaycan, Maldivler, Zambiya’daki mevkidaşlarını tebrik etti” denildi.