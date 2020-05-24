Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle KKTC, Katar, İran, Endonezya, Angola, Bulgaristan, Gambiya, Azerbaycan, Maldivler, Zambiya’daki mevkidaşlarını tebrik etti” denildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan mevkidaşlarına bayram tebriği
24.05.2020 - 21:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bayramlaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dışişleri,çavuşoğlu,mevkidaş,
706531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/706531.aspx
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