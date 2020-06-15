AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı
15.06.2020 - 14:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kaynak: İHA
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