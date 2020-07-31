Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı
31.07.2020 - 18:27 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
721924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/721924.aspx
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