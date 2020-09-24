Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.