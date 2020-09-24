İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
24.09.2020 - 15:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov,
734159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/734159.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER