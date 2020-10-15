Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Yukarı Karabağ, Ermenistan’ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları, en son Terter’de cenaze törenine saldırısı ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
15.10.2020 - 17:52 | Son Güncelleme: 15.10.2020 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov,
739162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/739162.aspx
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