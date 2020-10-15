Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Yukarı Karabağ, Ermenistan’ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları, en son Terter’de cenaze törenine saldırısı ele alındı.