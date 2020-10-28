Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye'nin kendi iradesi ile hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır" dedi.