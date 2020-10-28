Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye'nin kendi iradesi ile hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
28.10.2020 - 10:56 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye'nin kendi iradesi ile hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır" dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
742285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/742285.aspx
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