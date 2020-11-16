Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Yukarı Karabağ konusu ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Yukarı Karabağ konusu ele alındı.
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