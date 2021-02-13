İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor
13.02.2021 - 18:58 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" dedi"
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