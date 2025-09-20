Adalet Bakanı'ndan "endeks" tepkisi: "Gazetecilerin öldürüldüğü ülkeler özgür, Türkiye değil öyle mi?"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı çerçevesinde Antalya'da temaslarda bulundu. Sabah saatlerinde kente gelen Bakan Tunç, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YARGI SİSTEMİMİZ HAZMEDİLEMİYOR"

Bakan Tunç, Antalya'da iki gündür süren yangınlarla ilgili geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladığı konuşmasında, yargı sistemine yönelik eleştirileri şu sözlerle cevapladı:

"Bugünkü yargı artık öyle bir yargı değil. Bugünkü yargı sistemimiz, adalet sistemimiz yolsuzluktan da hesap soran, arsızlıktan, hırsızlıktan da hesap soran darbeciye geçit vermeyen, vesayetçi anlayışa geçit vermeyen, milli iradeye saygı duyan, demokratik hukuk devleti ilkesine saygı duyan bir yargı sistemidir. Bu hazmedilemiyor.

HUKUK GÜVENLİĞİ ENDEKSİNE TEPKİ

Hazmedilemediği için de maalesef bazı soruşturmaları siyasallaştırarak farklı şekilde göstermeye çalışarak karalama kampanyası yapılıyor. Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde gerilerde olduğu söyleniyor. Kim yapıyor bu endeksleri? Amerika Birleşik Devletleri eski barolar birliği başkanı kendine göre bir liste yapıyor.

Kurduğu derneğe ne kadar bağış kim yapmışsa onlar önder. Türkiye basın özgürlüğünde İsrail'in gerisinde diyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Basın özgürlüğünde Türkiye nasıl İsrail'in gerisinde olur? Böyle bir endeks mi olur? Son bir buçuk iki yılda 250'den fazla gazeteciyi öldüren bir ülkede basın özgürlüğü değil, gazetecinin, basın mensubunun yaşam hakkı yok. Yani böyle bir endeks olur mu? O nedenle Türkiye'yi karalamaya yönelik bu takım listelerle işte muhalefetin de eline tutuşturulan ve televizyon ekranlarında sürekli tekrarlanan bu karalama kampanyalarına karşı da uyanık olacağız. Onlara cevaplarımızı vermeye devam edeceğiz".

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörle mücadeleye de değinen Tunç, şunları söyledi:

"41 yıldır mücadele ettiğimiz terör belasını sona erdirmek istiyoruz. Çok acılar çekildi, çok şehitler verdik, ekonomik kayıplar yaşadık. Bundan sonra enerjimizi teröre harcamayalım diyoruz. AK Parti iktidarının ilk işlerinden biri olağanüstü hali kaldırmak oldu. Ayrımcılıklar ortadan kaldırıldı. Doğu'dan Batı'ya her bölgeye eşit hizmet götürüldü. Yasaklar kaldırıldı. Teröre mazeret teşkil eden unsurlar ortadan kaldırıldı. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaştık. Bugün Türkiye bu fırsatı yakalamıştır ve bu fırsatı heba etmemek gerekir. Terörsüz bir Türkiye ile inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Antalya'mız bu noktada en önemli destek veren illerimizden biri olacak."