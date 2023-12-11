Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Politika > Bahçeli'den HEDEP eş başkanlarına tepki

    Bahçeli'den HEDEP eş başkanlarına tepki

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bahçeli&#039;den HEDEP eş başkanlarına tepki
    Devlet Bahçeli

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HEDEP eş başkanlarının bütçede Kürtçe konuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

     Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HEDEP eş başkanlarının bütçe görüşmelerinde Kürtçe konuşmasına ilişkin, "Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra 'Türkçeye tercüme edin' cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz" dedi.

    Bir gazetecinin HEDEP eş başkanlarının bütçe görüşmelerinde Kürtçe konuşmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "2024 yılının bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu anlamlı günde konuşmacılardan bir kısmı Kürtçe cümlelerle ifade etmeye çalıştılar. Tabi bu kürsü dokunulmazlığı sebebiyle bazıları tarafından hoş görülebilir. Ama ben Anayasa Mahkemesi Başkanı ve değerli üyelerinin Türkiye’ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim.

    Kendilerini bu konularda daha dikkatli olmaya, bunun gittikçe yaygınlaştığı, Anayasa Mahkemesi'nin tavrı sebebiyle birçok kesimin şımardığı görüldü. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda böyle bir konuşma bize göre kabul görmemiştir. Ama onlar keçeyi suya atmışlar.

    Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra 'Türkçeye tercüme edin' cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz" dedi.

    Bahçeli, bir başka gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütçe konuşmasıyla ilgili sorusuna da, "Performansı gayet iyiydi. Hem heyecanlı hem hazırlıklı gelmiş hem de kitlesine moral veriyor. Tebrik ediyorum" cevabını verdi.

    BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    CHP'li vekillerden Bahçeli ile gündem olan poz...
    Oynat

    CHP'li vekillerden Bahçeli ile gündem olan poz...

    TBMM’de CHP’li vekiller Mustafa Sarıgül ve Ali Öztunç'un MHP lideri Bahçeli ile verdiği görüntü sosyal medyada gündem oldu. İki vekil koltukta oturan Bahçeli’nin yanına gelerek önce selamladı ardından kısa süre sohbet etti. O anlar objektiflere takıldı.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...