CHP Bolu'da kampa giriyor, "Gölge Kabine" dönemi bitiyor

CHP Bolu’da kampa giriyor, “Gölge Kabine” dönemi bitiyor

CHP Bolu’da kampa giriyor, “Gölge Kabine” dönemi bitiyor
Şaibeli kurultaylar sebebiyle zor günler geçiren CHP’de “Gölge Kabine” uygulamasının kaldırılacağı belirtiliyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve Genel Başkan Özgür Özel’in tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava, CHP İstanbul İl Kongresi’yle ilgili dosyayla birleştirildi. Mahkemenin gerekçeli kararında, davalar arasında “hukuki ve fiilî irtibat” bulunduğu, delillerin birlikte değerlendirilmesinin yararlı olacağı belirtildi.  15 Eylül’de görülen şaibeli kurultayın iptali davası 24 Ekim’e ertelenmişti.

ÖNCELİK 'KURULTAY' SÜRECİ

Öte yandan şaibeli kurultay davasını hükümsüz kılma amacıyla hafta sonu olağanüstü kongreye giden CHP, kasım ayındaki 39. Olağan Kurultay öncesi kampa girmeye hazırlanıyor. Bolu’da 3-5 Ekim’de milletvekillerini buluşturacak kampta öncelikli gündem kurultay süreci olacak.

Kurultayda CHP lideri Özgür Özel’in yeniden seçilmesi hâlinde MYK’daki isimlerin en az yarısının değişeceği, 24 kişiden oluşan “Gölge Kabine” modeline de son verileceği belirtiliyor. 24 kişilik MYK yerine 14 veya 15 kişiden oluşan bir MYK tercih edileceği öğrenildi.

MYK’ya giremeyen isimlerin ise cumhurbaşkanlığı adaylık ofisinde çalışabileceği ifade ediliyor. 

