CHP İzmir'de 'değişim' dedi: 20 ismin üstü çizildi

CHP'nin tartışmalarla açıkladığı İzmir adaylarında 20 belediye başkanının ismi çizildi. Selçuk, Dikili ve Seferihisar'da mevcut başkanlarla 'devam' diyen CHP, büyükşehir ve 19 ilçe belediyesinde yeni aday çıkardı.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Partilerin aday belirleme süreçlerinde sona yaklaşılırken, dün gözler CHP'nin İzmir adaylarına çevrilmişti. Tartışmaların odağında olan CHP'nin kalesi kentte 'değişim' rüzgarı esti.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP PM, yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adayını belirledi.

BÜYÜKŞEHİR VE 19 İLÇEDE DEĞİŞİM

Büyükşehir adayı, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay olurken; Selçuk, Dikili ve Seferihisar'da mevcut başkanlarla devam kararı alındı. Büyükşehir ve 19 ilçe belediyesinde ise mevcut başkanların yerine yenileri gösterildi.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI DA ADAY

9 ilçede ise kadın adaylar yer aldı. Mevcut Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tekrar Selçuk’tan aday gösterilirken, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’den, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili adayı olan Behiye Yıldız da Karşıyaka’dan öne çıkan kadın adaylar arasında yer aldı.

CHP’nin İzmir’deki aday listesi ise şu şekilde: