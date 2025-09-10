Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'liler ile TİP'liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü

CHP'liler ile TİP'liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay Samandağ'da belediye meclis toplantısı sırasında, TİP'li Emrah Karaçay'a, CHP'li İbrahim Aydoğan küfür etti. Küfür sonrası ortalık savaş alanına dönerken Karaçay, suç duyurusunda bulundu.

Türkiye İşçi Partili (TİP) Emrah Karaçay, Samandağ Belediye Başkanı olarak koltuğa otururken CHP ise belediye meclis seçimlerinde birinci gelip çoğunluğu elde etti. 

Öte yandan dün gerçekleşen Samandağ Belediye Meclisi ek oturumu esnasında; CHP'li meclis üyesi İbrahim Aydoğan, Belediye Başkanı Karaçay'a küfür etti. CHP'li meclis üyesinin küfrettiği anlar ve sonrasında ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kameraya yansıdı.

CHP'liler ile TİP'liler birbirine girdi! Toplantının ortasında küfürler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

"SEVİYESİZ VE YAKIŞIKSIZ"

Yaşananlar üzerine Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla süreci yargıya taşıdığını belirterek, "9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Samandağ Belediye Meclisi ek oturumunda, meclis tutanakları ve video kayıtlarıyla da sabit olduğu üzere, CHP Samandağ meclis üyesi İbrahim Aydoğan tarafından şahsıma yönelik sinkaflı küfür ve ağır hakaretler sarf edilmiştir.

CHP'liler ile TİP'liler birbirine girdi! Toplantının ortasında küfürler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

Bu seviyesiz ve yakışıksız tutumu asla kabul etmiyorum. Söz konusu davranış üzerine Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş olup, sürecin bizzat takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

