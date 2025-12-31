Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek gül gönderdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir."