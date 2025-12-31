Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek gül gönderdi. MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan’ın Bahçeli’ye sağlık ve esenlik dileklerini ilettiği belirtilirken, Bahçeli’nin gönderilen gül buketiyle çekilmiş fotoğrafına da yer verildi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir."
Paylaşımda, MHP lideri Bahçeli'nin, Erdoğan'ın gönderdiği gül buketinin önünde çekilen fotoğrafı da yer aldı.
