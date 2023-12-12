DBP'li başkan terör örgütü 'PKK'ya kuryelik'ten tutuklandı

12 Aralık 2023 12:55 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:00

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Terör örgütüne üye olduğu tespit edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Gaziantep İslahiye İlçe Başkanı Zeki Manaz hakkında düğmeye basıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Terör örgütünün milis yapılanmasına yönelik Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde DBP İlçe Başkanı Zeki Manaz’ı örgüte kuryelik yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla gözaltına alınan şahıs Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TUTUKLANDI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla ifadesi alınarak Adıyman Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'Lİ VE DBP'Lİ VEKİLLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz Mart ayında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa'da 21, İstanbul'da 6 olmak üzere toplam 27 şüpheli şahsa yönelik 27 Mart tarihinde yapılan operasyonel faaliyet sonucunda; aralarında Suruç HDP ve DBP eş başkanlarının da olduğu 26 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.