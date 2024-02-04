Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • DEM Parti, İstanbul kararını 9 Şubat'ta açıklayacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    DEM Parti, İstanbul kararını 9 Şubat&#039;ta açıklayacak
    İstanbul, Dem Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'un seçimleri şu an itibarıyla 7 isim arasında geçecek. İstanbul'da aday çıkaracaklarını açıklayan fakat isim paylaşmayan DEM Parti de bugün İstanbul adaylarını 9 Şubat'a kadar açıklayacaklarını duyurdu.

    Türkiye adım adım yerel seçime gidiyor. Siyaset arenasına damga vuran ve gündemden düşmeyen tek konu ise adaylık tartışmaları. İstanbul için aday sayısı artık 7'ye çıkmış durumda.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin; Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın; Buğra Kavuncu, İyi Parti'nin; Birol Aydın, Saadet Partisi'nin adayıyken eski İyi Partili Taylan Yıldız ise bağımsız aday olarak seçimlerde yarışacak.

    İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin ise henüz İstanbul için aday ismi netleşmiş değil.

    İstanbul için merakla beklenen ve dengeleri nasıl değiştireceği tartışılan parti ise DEM Parti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün yaptığı açıklamayla İstanbul adaylarını 9 Şubat'ta açıklayacaklarını duyurdu.

    TARİH VERDİLER

    Doğan, "9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimleri sizlerle paylaşacağız. İstanbul için DEM zamanı diyoruz" dedi.

    'BAŞAK DEMİRTAŞ DA ADAY HAVUZUMUZDA'

    Başak Demirtaş’ın adaylığına ilişkin sorulan soruya ise Doğan, “9 Şubat tarihine kadar İstanbul da dahil olmak üzere adaylarımızın isimlerini paylaşacağız. Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin değerlendirildiği, istişareler yapıldığını bilmenizi isteriz” dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Başak Demirtaş, “Bana bir görev düşerse bu konuda hazırım. Barış ve demokrasinin önünü açacağına inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım” demiş, Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, "Başak Demirtaş siyaset yapacaksa adresi DEM Parti'dir" ifadelerini kullanmıştı. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulDem Parti
    Haberler > Politika > DEM Parti, İstanbul kararını 9 Şubat'ta açıklayacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Murat Kurum ve vatandaşlar arasında samimi sohbet: 'Buradan senin duanı almadan çıkmayacağım' - Politika'Buradan senin duanı almadan çıkmayacağım'Meclis'te bu hafta: Enerji alanına düzenlemeler geliyor, kanun teklifi görüşülecek - PolitikaEnerji alanına düzenlemeler geliyorYeniden Refah'ın sürpriz yapabileceği 6 kent: 'Özel olarak takip edin' çağrısı - Politika'Özel olarak takip edin' çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse mağdur olmayacak, yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse mağdur olmayacakYRP seçime kendi girecek, ittifak yapılmadı - PolitikaYRP seçime kendi girecekCHP, 13 ilçede DEM’e takıldı, İstanbul'da görüşmeler kilitlendi - PolitikaCHP, 13 ilçede DEM’e takıldıMurat Kurum'dan yeni projeler: Çilesiz, risksiz, eşsiz İstanbul - PolitikaÇilesiz, risksiz, eşsiz İstanbulCumhur İttifakı’nın Sakarya ve Ordu ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim tam liste - PolitikaCumhur İttifakı’nın Sakarya ve Ordu ilçe adayları belli olduDEM Parti, İstanbul'da aday çıkaracak mı? - PolitikaDEM Parti, İstanbul'da aday çıkaracak mı?Saadet Partisi Ankara ve Adana adayıyla beraber 339 başkan adayını daha duyurdu - PolitikaSaadet Partisi, Ankara ve Adana dahil 339 adayını açıkladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...