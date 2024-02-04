DEM Parti, İstanbul kararını 9 Şubat'ta açıklayacak

İstanbul'un seçimleri şu an itibarıyla 7 isim arasında geçecek. İstanbul'da aday çıkaracaklarını açıklayan fakat isim paylaşmayan DEM Parti de bugün İstanbul adaylarını 9 Şubat'a kadar açıklayacaklarını duyurdu.

Türkiye adım adım yerel seçime gidiyor. Siyaset arenasına damga vuran ve gündemden düşmeyen tek konu ise adaylık tartışmaları. İstanbul için aday sayısı artık 7'ye çıkmış durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin; Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın; Buğra Kavuncu, İyi Parti'nin; Birol Aydın, Saadet Partisi'nin adayıyken eski İyi Partili Taylan Yıldız ise bağımsız aday olarak seçimlerde yarışacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin ise henüz İstanbul için aday ismi netleşmiş değil.

İstanbul için merakla beklenen ve dengeleri nasıl değiştireceği tartışılan parti ise DEM Parti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün yaptığı açıklamayla İstanbul adaylarını 9 Şubat'ta açıklayacaklarını duyurdu.

TARİH VERDİLER

Doğan, "9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimleri sizlerle paylaşacağız. İstanbul için DEM zamanı diyoruz" dedi.

'BAŞAK DEMİRTAŞ DA ADAY HAVUZUMUZDA'

Başak Demirtaş’ın adaylığına ilişkin sorulan soruya ise Doğan, “9 Şubat tarihine kadar İstanbul da dahil olmak üzere adaylarımızın isimlerini paylaşacağız. Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin değerlendirildiği, istişareler yapıldığını bilmenizi isteriz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş, “Bana bir görev düşerse bu konuda hazırım. Barış ve demokrasinin önünü açacağına inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım” demiş, Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, "Başak Demirtaş siyaset yapacaksa adresi DEM Parti'dir" ifadelerini kullanmıştı.