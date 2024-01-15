Erdoğan'dan İstanbul'da sürpriz ziyaret

15 Ocak 2024 17:22 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 17:23

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Adayı Murat Kurum beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.

Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra parti binasından ayrıldı.