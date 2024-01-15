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Erdoğan'dan İstanbul'da sürpriz ziyaret
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Adayı Murat Kurum beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.
Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra parti binasından ayrıldı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı