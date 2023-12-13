İYİ Partililerden Akşener'e 'İbrahim Özkan' resti

13 Aralık 2023 19:07 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 19:25

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti’de seçim öncesi sular durulmuyor. Peş peşe yaşanan istifalara dün bir yenisi daha eklenmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talebi üzerine görevi bıraktığını açıklamıştı. Özkan istifasını ise manidar bir paylaşımla “Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim’” Diyerek duyurmuştu.

İTTİFAK TARTIŞMALARI ÇATLAĞI DERİNLEŞTİRDİ

Özkan’ın istifası İYİ Parti’de seçim öncesi başlayan ittifak çatlağını derinleştirdi. Özkan’ın ittifak yanlısı olduğu gerekçesiyle Akşener tarafından istifasının istendiği iddia edilirken, İYİ Parti’den çarpıcı bir karar geldi.

YENİDEN ‘ÖZKAN’ DEDİLER

İYİ Parti İBB Grubu Özkan’ın istifası nedeniyle yeniden Grup Başkanvekili seçmek için toplanırken, sekiz Meclis üyesinin, yedisi yeniden Özkan’ı işaret etti.

PARTİLİLER GENEL BAŞKANA RESTİ ÇEKTİ

Böylece, dün İYİ Parti lideri Akşener’in, grup başkanvekili görevinden istifasını istediği öne sürülen Özkan, bugün Partililerce yeniden Grup Başkanvekili seçildi.

İŞ BİRLİĞİNİ SAVUNUYORDU

İbrahim Özkan, yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti’nin işbirliğini savunuyor, ittifakın reddedilmesini eleştiriyordu. Katıldığı bir programda “Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir" diyen Özkan, "GİK, Genel Başkan’a yetki verdi. Şu an böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir” ifadelerini kullanmıştı.