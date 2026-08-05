Ömer Çelik'ten çerçeve yasaya ilk yorum: 86 milyonu sarıp sarmalayacak, bu bir başlangıç

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Meclis’e sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında konuştu. Çelik "Çok yoğun bir şekilde buna emek ve mesai harcadık. 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Meclis’e sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında konuştu. Çelik "Bugün gelinen noktada son derece güvence veren, güveni ve güvenceyi bir arada gösteren bir çerçeve yasa ortaya çıkmıştır. Terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarla sona ermesi silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır" dedi.

Çelik’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Kuşkusuz pek çok çalışma yapıldı. Biz artık AK Parti'de yaptığımız çalışmaların sayısını unuttuk. Bütün arkadaşlarımızla birlikte, kurduğumuz heyetle birlikte çok yoğun bir şekilde buna emek ve mesai harcadık. 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.

“SON DERECE GÜVENCE VEREN BİR YASA”

Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenleme PKK -KCK terör örgütünün Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir. Bu son derece açık bir şekilde şimdiye kadar ifade edilmiştir. Bundan sonrasında da takip edilecek husus budur. Bugün gelinen noktada ise bütün bu tecrübelerden yola çıkarak son derece güvence veren, güveni ve güvenceyi bir arada gösteren bir çerçeve yasa ortaya çıkmıştır. Tabii PKK -KCK terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarla sona ermesi silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır. Türkiye bu silahsızlanma ile birlikte bu tehdiDin sona erdiğini bu süreç başarıya ulaşırsa ki başarıya ulaşması için hepimiz gayret etmeye devam edeceğiz hep beraber görecektir.

“YEPYENİ BİR İKLİM DOĞACAK”

Tabi demokrasilerin üzerinde bütün demokrasilerin üzerinde silahlı tehdit, terör örgütleri birer yüktür ve bütün bir siyaset iklimini, devlet hayatının ritmini etkiler. Bu da son derece doğaldır. Dünyada bunu yaşayan sadece Türkiye değil, Avrupa'daki pek çok ülkede yaşıyor. Demokratik ülkeler bunu hatta daha çok yaşarlar. Çünkü demokratik ülkelerin uyması gereken kurallar ve hukuk ilkeleri vardır. Tabi bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

"SİYASİ İKLİME DAHA ÇOK OKSİJEN YÜKLEYECEK "

Bu arada bundan sonrasında bu silah bahsettiğimiz şekilde PKK -KCK terör örgütü sona erer, Milli Güvenlik Kurulu bu kararıyla, bu tespitle teyit edilirse, bundan sonrasındaki süreç, silahların bırakılması süreci sonuca bu şekilde ulaşırsa, ondan sonrası zaten demokrasimizin bu silahlı tehdit ve terör örgütünün tehdidi yükünden kurtulmasıyla birlikte siyasetin iklimi, demokratik tartışmaların iklimi kendi ölçeğini büyüten bir boyuta ulaşacaktır. Dolayısıyla terör örgütü yükünden Türkiye'nin kurtulması demek aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir.

“BİR BAŞLANGICI OLUŞTURACAK”

Tabii silahların bırakılması sürecinin başlaması ve tamamlanması yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bugün bu yasal çerçeveliyle atılan adım esasında bu açıdan bakarsanız bir başlangıcı oluşturacaktır. 86 milyonu saracak sarmalayacaktır. Bunun meclisimize yansıması, bunun ekonomimize yansıması, bunun sivil toplum hayatımıza yansıması, bunun bugün aralarında bir takım mesafe olduğunu düşünen toplumsal kesimlere yansıması çok büyük, çok pozitif ve çok değerli olacaktır

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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