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    • Haberler > Politika > Parti içi kriz boyut atladı: 'CHP'deki bazı önemli isimler İstanbul'un kaybedilmesini istiyor' iddiası

    Parti içi kriz boyut atladı: 'CHP'deki bazı önemli isimler İstanbul'un kaybedilmesini istiyor' iddiası

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Parti içi kriz boyut atladı: &#039;CHP&#039;deki bazı önemli isimler İstanbul&#039;un kaybedilmesini istiyor&#039; iddiası
    İstanbul, Chp, Yerel Seçim, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Genel seçimler sonrası 'değişim' rüzgarıyla başlayan parti içi kriz, yerel seçimler öncesi ise adaylık tartışmalarıyla ayyuka çıktı. Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde "CHP’deki bazı önemli isimler içten içe İstanbul’un kaybedilmesini istiyor" kulislerini yazdı.

    14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde alınan yenilgi sonrası CHP'de başlayan parti içi krize 'değişim' rüzgarı da çare olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu bırakmasını isteyenlerin CHP'yi götürdüğü kurultay sürecinden Özgür Özel yeni genel başkan olarak ayrıldı.

    Parti içinde 'değişimciler' olarak bilinen grupta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan gibi davrandığı eleştirileri dillenmeye başladı. 

    Ardından başlayan yerel seçim süreci, parti içi krizi bir başka boyuta taşıdı. Bu sefer de partideki bölünmeler kendini adaylık krizleriyle gösterdi. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için başlatılan adaylık çalışmaları sırasında pek çok partili istifa etti.

    İstifaların ortak noktasını parti yönetimine eleştiriler oluşturdu. Eleştirilerin temelinde ise 'liyakat' öne çıkıyordu.

    CHP'de eleştiri oklarının en çok işaret ettiği isimlerden biri ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Öyle ki parti içi muhalefet, İmamoğlu'na olan tavrı, seçim temennisine dönüştürmüş durumda.

    'CHP'DEKİ BAZI ÖNEMLİ İSİMLER İÇTEN İÇE İSTANBUL'UN KAYBEDİLMESİNİ İSTİYOR'

    Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan da bugünkü 'CHP'de aslında ne yaşanıyor' başlıklı köşe yazısında CHP kulislerindeki iddiaları aktardı. 

    Yazıya göre Pehlivan'ın iddiası şöyle:

    "CHP’deki bazı önemli isimler içten içe İstanbul’un kaybedilmesini istiyor! Keza, Kılıçdaroğlu’nun karşısında birleşen birçok kişi şimdi memnun değil durumdan. Ama bakıyorsunuz, memnuniyetsizliğin nedeni belediye adaylığına kendilerine yakın isimlerin seçilmemesinden..."

    YEREL SEÇİM SONRASI KURULTAY İDDİALARI DOĞRU MU?

    Öte yandan Pehlivan, halihazırda var olan iddialardan birini de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a sordu. O iddia, yerel seçim sonrası CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceği yönündeydi.

    Başarır, iddialara ilişkin şunları söyledi:

    "İnanın sokakla, sosyal medya ve basının tartıştığı konular çok farklı. Adam 3-4 dönem belediye başkanı olmuş, şimdi aday gösterilmemiş ve istifa ediyor. Etsin. Zaten örgüt onu istemediği için gidiyor. Yani burada mı kazan kaynıyor? 15-20 yıl vekillik yapacaksın, üç dönem belediye başkanlığı yapacaksın, hep de atamayla geleceksin ama şimdi de istifa edeceksin! Sizce bu kaynama mı?

    Bu partide 13 sene boyunca kaç seçim kaybedildi? Kim kaybettiği için kurultayı topladı? Bakın, İstanbul’dan Ankara’ya kadar tüm illeri yine alacağız. Ona rağmen kurultaya gitmek isteyenler olacaktır. İşte tüzük orada..."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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