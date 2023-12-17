Saadet Partisi yeniden grup oldu

17 Aralık 2023 05:37 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 05:38

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in kalp krizi geçirerek vefat etmesi üzerine, TBMM’deki grup statüsünü kaybeden Saadet Partisine (SP) destek CHP’den geldi. Edinilen bilgilere göre, Bitmez’in vefatından sonra, Meclis’teki sandalye sayısı 19’a düşen SP Grubunun devam edebilmesi için CHP, DEVA ve Demokrat Parti’den bir milletvekilinin katılımına ilişkin temaslar yürütüldü. SP’ye DP’den bir milletvekilinin katılabileceği konuşuluyordu ancak dün sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, SP saflarına geçti. Böylece SP, Meclis’te yeniden grup olma statüsü kazandı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Kasap’ın SP’ye katılımının sadece bütçe görüşmeleri ile sınırlı olacağını belirterek “TBMM’de muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Kasap CHP’den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubuna geçti” dedi.

Grup adına konuşma hakkını kaybetmemesi için bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 25 Aralık’a kadar SP’de kalacak olan Kasap’ın, bütçe görüşmelerinden sonra yeniden CHP’ye döneceği belirtildi.