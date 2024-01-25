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    Saadet Partisi'nin İBB adayı Birol Aydın oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu. Pazar günü adaylığı ilan edilecek Aydın'a, Gelecek Partisi'nin de destek vereceği öğrenildi.

    Saadet Partisi&#039;nin İBB adayı Birol Aydın oldu
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimlere sayılı günler kala  İstanbul Milletvekili Birol Aydın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olacak.

    GELECEK PARTİSİ DE DESTEK VERECEK

    Aydın’ın adaylığı ise pazar günü ilan edilecek. Gelecek Partisi de Saadet’in adayını destekleyecek.

    Saadet Partisi'nin İBB adayı Birol Aydın oldu

    BİROL AYDIN KİMDİR?

    Birol Aydın, 1969 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu.

    İlk ve ortaöğretimini Gebze'de tamamladı. Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesinde lisans eğitimi aldı. Gençliğinde sivil toplum kuruluşlarında etkin biçimde çalışmalara katıldı.

    Milli Gençlik Vakfı'da ve Anadolu Gençlik Derneği’ne pek çok kademede görev yaptı. 2007'den 2014'e kadar Uluslararası Gençlik Forumu'nda (IYFO) Genel Merkez Yöneticiliği yaptı. 2007'den beri de Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde (ESAM) yönetim kurulu üyesidir.

    Birol aydın evlidir ve 3 çocuk babasıdır. Ayrıca Arapça bilmektedir.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Saadet PartisiGelecek Partisi
    Haberler > Politika > Saadet Partisi'nin İBB adayı Birol Aydın oldu
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