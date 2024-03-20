Seçime 10 gün kala CHP'de sürpriz istifa kararı! Diyarbakır İl Başkanı 'yoruldum' diyerek partiden ayrıldı

Yerel seçimlere 10 gün kala ana muhalefet partisi CHP'de dikkat çeken ayrılık. Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik 'yoruldum' diyerek istifa etti

Altılı Masa ile girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hezimetle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimlere 10 gün kala sürpriz bir istifa yaşandı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik 'yoruldum' diyerek görevini bıraktığını duyurdu.

CHP DİYARBAKIR İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Atik, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere 10 gün kala maddi ve manevi olarak yorulduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Diyarbakır İl yönetimine verilen iftar yemeğinde konuşan Atik, "Genel merkez beni görevden almadı. Kendi isteğimle bu görevi başka bir arkadaşımıza devir ettim. Yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.

Atik'in yerine İsmail Akyıl atandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu istifa kararının ardından "Abdullah arkadaşımız görevini bıraktı, onun yerine göreve İsmail Akyıl geldi. Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı, iddialıyız" diye konuştu.