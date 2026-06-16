Anadolu Ajansı
Avrupa kupalarında temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor
Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri, 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, 17 Haziran Çarşamba günü çekilecek.
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ve Başakşehir Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
- Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.
- Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçları 21-22 ve 28-29 Temmuz'da oynanacak.
- Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ikinci eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.
Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.
İkinci eleme turu müsabakaları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.
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