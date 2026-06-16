Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri, 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

Arsenal'i penaltı atışlarında 4-3 yenen Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ve toplamda ikinci defa şampiyonluğa ulaşmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.

İkinci eleme turu müsabakaları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

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