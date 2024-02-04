Vatan Partisi, İstanbul adayını açıkladı

Vatan Partisi, İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan'ı İBB Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı. Böylelikle İstanbul'da aday sayısı 8'e yükseldi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adayların sayısı bir kez daha arttı. Vatan Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olarak İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ismini duyurdu.

Aday tanıtım toplantısında konuşan Özkan, "Türkiye’nin dörtte biri İstanbul’da yaşıyor. 20 milyonluk, plansız, düzensiz, çarpık kentleşmenin kurbanı olmuş güzel İstanbul’a ihanet ettiler. Vatan Partisi olarak bu ihanete son vereceğiz!" dedi.

"İstanbul'un nüfusunu değil, nüfuzunu arttıracağız" diyen Özkan, İstanbul’a göçe sebebiyet verecek yatırımları 'yırtıp atacaklarını' belirtti.

İstanbul'u bekleyen olası büyük İstanbul depremine değinen Özkan, "Son yıllarda deprem gibi selden de kardan da korkar vaziyetteyiz. Neden her yağmurda sel oluyor? Bunun sebebi İstanbul'da toprak yok! Toprakla buluşamayan su, sellere yol açmakta. Dereler yerleşim için değil, serinlemek içindir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN ADAY SAYISI 8'E ÇIKTI

Vatan Partisi'nin de İBB için belediye başkan adayı açıklaması sonrası İstanbul için yarışacak aday sayısı 8'e çıktı. Adaylar şöyle: