13 yaşındaki Rus çocuğa beyin pili! Şifayı Türkiye'de buldu

Distoni rahatsızlığı sebebiyle şiddetli kasılmalar sonucu kolları ile bacakları geriye bükülen ve konuşmakta güçlük çeken Rus uyruklu 13 yaşındaki Iunuz Amın Teboev, Türk doktorların elinde şifa buldu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Khavazh Teboev ve Lema Katıeva çifti, 13 yaşındaki çocukları Iunuz Amın Teboev’in distoni hastalığına yıllarca çare aradı. Rusya’da iki defa baklofen pompası ameliyatı geçirmesine rağmen şiddetli kasılmaları devam eden çocuktan ümidi kesen doktorlar “Yapacak bir şey yok” deyince, aile son çare olarak Türkiye’ye geldi.

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Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Mustafa Kılıç, yapılan kontrollerden sonra 13 yaşındaki Iunuz Amın Teboev’e beyin pili takılmasına karar verdi. Doç. Dr. Kılıç “Beyin pili ameliyatından yaklaşık iki hafta sonrasında bile hastada çok olumlu gelişmeler gördük. Distonisi ve ağrılı kasılmaları giderek azaldı. Hastanın hayat kalitesi iyileşti. Altı ay içerisinde çok daha iyi hâle gelecek” dedi.