3 milyon 800 bin kişiye kanser taraması yapıldı: Kolon kanseri riskine bakıldı
GGK testi pozitif çıkan hastaların, kesin teşhis ve polip temizliği için kolonoskopi yaptırmaları gerekiyor. Ancak Dr. Mehlepçi'nin de belirttiği gibi, kolonoskopi randevularındaki gecikmeler, hastaların tedaviye başlama sürecini uzatıyor.
- 2025 yılında yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye GGK taraması yapıldı.
- Yapılan taramalarda yaklaşık 6 bin 200 kişiye kanser teşhisi konuldu.
- Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere GGK testi öneriliyor.
- GGK testi, basit, ağrısız ve pratik bir yöntemle bağırsak kanamalarını erken evrede tespit edebiliyor.
- GGK testleri Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapılıyor.
- GGK testinin pozitif çıktığı hastaların yaklaşık %10-12'sinde kanser, %30-40'ında ise polip ve adenom tespit ediliyor.
- Pozitif çıkan vakalar kolonoskopi ile kesin teşhis ve tedavi için ilgili branşlara yönlendiriliyor.
- Uygulamada, özellikle kolonoskopi randevularında gecikmeler yaşandığı belirtildi.
ZİYNETİ KOCABIYIK- Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 2025 yılında yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye GGK (gaitada gizli kan) taraması yapıldığını ve yaklaşık 6 bin 200 kişiye kanser teşhisi konulduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Kanser Tarama Programı dâhilinde 50–70 yaş arası kadın ve erkeklere düzenli tarama önerildiğini belirten Dr. Mehlepçi, “Gaitada gizli kan testi (GGK), basit, ağrısız ve pratik bir yöntemdir. Bu test sayesinde henüz belirti vermeden gelişebilen bağırsak kanamaları tespit edilerek hastalık erken evrede teşhis edilebiliyor. Bu testler Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılıyor.GGK testinin pozitif çıkma oranı yüzde 1–5 arasında değişirken, bu hastaların yaklaşık yüzde 10–12’sinde kanser, yüzde 30–40’ında ise polip ve adenom tespit ediliyor” dedi.
Doğurganlığı artırmak için seferberlik! Anne ve bebek sağlığı politikaları güçlendiriliyor
GGK testinin pozitif çıkması durumunda hastaların ilgili branşlara yönlendirildiğini belirten Dr. Ahmet Mehlepçi, kolonoskopi ile hem kesin teşhis konulabildiğini hem de poliplerin çıkarılması gibi koruyucu işlemlerin yapılabildiğini söyledi.
Ancak uygulamada bazı problemler yaşandığını da dile getiren Dr. Ahmet Mehlepçi, özellikle kolonoskopi randevularındaki gecikmelere dikkati çekti.