Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kuzey yarımkürede eylül ekim aylarında başlayan grip mevsimine girdik. Her yıl milyonlarca kişiyi yakalayan ve yüz binlerce kişinin ölümüne sebep olan mevsimsel grip, bu yıl, bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi yüzünden çok daha önemli. Belirtilerinin neredeyse aynı olması mevsimsel grip ya da nezle geçirenlerin de “Acaba koranavirüs müyüm?” endişesi ile hastanelere koşmasına sebep oluyor.

GRİPTE İSHAL YOK

Covid-19'daki ateş, terleme, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas, vücut ağrısı şikâyetlerinin gripte de olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, griple Covid 19’un birçok belirtisinin birbiriyle örtüştüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Covid-19 da ateş ve öksürük daha ön planda ortaya çıkıyor. Burun tıkanıklığı olmaksızın koku almada kayıp daha sık görülüyor. Covid-19’da en spesifik belirtilerden biri ani tat ve koku alma duyusundaki kayıp. Bunlar grip de pek sık görülmüyor. Covid-19’da gripten farklı olarak ishal görülebiliyor ama gripte ishal yetişkinlerden ziyade çocukluk döneminde görülüyor. Gripte hâlsizliğin yanında yaygın kas ağrıları, kimi zaman öksürük ve kimi zaman ateşle birlikte görülebiliyor. Covid-19’da öksürük baş ağrısı, kas ağrısı daha belirgin olarak ortaya çıkıyor.”

COVID PARMAĞI

Covid-19 enfeksiyonu belirtileriyle, grip belirtilerinin birbirine benzemesine rağmen Covid-19’a özgü bazı farklılıkların olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çetiner, “Koronavirüs enfeksiyonunda gripte olmayan birtakım deri bulguları, parmaklarda görülen anormallikler ve kırmızı göz belirtisi vardır. Covid-19’da gözlerde kızarma dışında el ve ayaklarda kızarıklık, kırmızılık ve şiddetli ağrıya sebep olan bir enfeksiyon ortaya çıkabilir. Bunlara ‘Covid Parmağı’ diye özel bir isim de veriliyor” diye anlattı.

İKİ ENFEKSİYON ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Grip enfeksiyonunun üzerine eklenen Covid-19 enfeksiyonunun ölüm riskini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Çetiner, “İngiltere de yapılan bir çalışma, hem grip hem Covid-19’un bir arada olması durumunda ölüm oranının 2,27 kat daha yüksek olduğunu rapor etti. Bu risk bu yıl gripten korunmak için daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.

ENFEKSİYON ORANI DÜŞTÜ

Hem koronavirüsten hem de gripten korunmak için en önemli silahın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çetiner, “Hogkong’dan gelen bir çalışma Covid pandemisi döneminde grip enfeksiyonlarının yüzde 60 oranında düştüğünü gösterdi. Güney yarım kürede yapılan bir çalışma grip vakalarının neredeyse yüzde 99 daha azaldığını gösterdi. Yani bu dönemde, elimizdeki tek silah olan maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymak her ikisinden de bizi oldukça koruyor. Gripten korunmak için özellikle risk gruplarına grip aşının yaptırılması muhakkak gerekiyor. Ancak unutmamak gerekir ki, grip aşısı da yüzde yüz korumuyor. Grip aşısı koronavirüse karşı etkili değil. Sadece iki enfeksiyonun birbiri üzerine binmesini engelliyor” diye konuştu.

NASIL AYIRT EDECEĞİZ?

COVİD-19

En yaygın belirtiler: Ateş, kuru öksürük, yorgunluk

Daha seyrek görülen belirtiler: Ağrı ve sızı boğaz ağrısı, ishal, göz kızarıklığı, baş ağrısı, tat alma veya koku duyusunun kaybı, ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi Belirtiler: Solunum güçlüğü veya nefes darlığı, göğüs ağrısı veya göğüste baskı, konuşma veya hareket kaybı

GRİP

38-39 dereceyi bulan ateş, baş ağrısı, genel vücut ağrısı, uzun süren yorgunluk, hâlsizlik, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, sıklıkla öksürük. Grip hastalığına bağlı olarak zatürre, beyin iltihabı ve kalp zarı iltihabı gelişebilir. Grip de ölümle sonuçlanabilen bir bilinen influenza virüslerinin yaptığı bir enfeksiyon hastalığıdır.