Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, İstanbul'daki aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

YERLİKAYA: TOPLAM 7 MİLYON 590 BİN 610 DOZ AŞI YAPILDI

Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, İstanbul’da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, "20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899, 2. doz: 2.354.711 toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı." açıklamasını yaptı.

Aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten Yerlikaya, "30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51’e ulaştık.” ifadelerini kullandı.

30 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN AŞILANMASINA BAŞLANDI

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugünden itibaren randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Bu kapsamda, İstanbul'daki 30 yaş ve üzeri bireyler de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi kentin çeşitli sağlık kuruluşlarından randevularını alarak ilk doz aşılarını olmaya başladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatlerinin 10:00 - 16:00 olarak belirlendiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan aşı çağrısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü ve evde aşılama çalışmaları kapsamına giren Susam Kul’u ziyaret etti. İstanbul'da 65 yaş ve üstü büyüklerin aşılama oranının yüzde 71’e çıktığını ifade eden Vali Yerlikaya, “Aşıyla ilgili bu sabah İstanbul ortalaması yüzde 71’e çıktı ama biz yeterli görmüyoruz. Kendi rızasıyla aşı olmak isteyen, randevu isteyen bütün büyüklerimize aşı yapıyoruz. Lütfen randevu alın, bir an önce arkadaşlarımız gelsinler aşı yapsınlar” dedi.