#Sondakika Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı
22 Ağustos koronavirüs tablosu
22.08.2021 - 20:35 | Son Güncelleme: 22.08.2021 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Covid-19 testinin yapıldığını, 18 bin 622 kişinin testinin pozitif çıktığını ve 206 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
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