Türkiye Gazetesi

Tatil planı olan veya uzun süre evde olmayacak kişiler, evlerden çıktıklarında akıllarında buzdolabındaki yiyecekler oluyor. Buzdolabına para koyduğunuzda gözünüz arkada kalmayacak.

Özellikle buzlukta istiflenen yiyecekler uzun süre dayanmasıyla bilinmektedir. Buzluğunuz dolu olsa bile evde olmadığınız durumda bu yiyeceklerin bozulması söz konusu olabilir. Uzun süreli yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle buzdolabındaki yiyecekler siz fark etmeden bozulabilir.

Dondurulmuş gıdaların buzu çözülmeye başladıkları an itibariyle sıcaklık yükselir, bakteriler uyku durumundan uyanır. Bu durum da ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Gıda zehirlenmesi hatta ölüme kadar giden bir süreç söz konusu olabilir.

Buzluktaki yiyecekler elektrik kesintisiyle eriyebilir ve sonra yeniden buz tutabilir. Bu da yiyeceklerin bozulmasının bir yoludur.

Ancak bu dertlerin çözümünü küçük bir madeni para ile bulabilirsiniz. Evde uzun süreli elektrik kesintisi olup olmadığından emin değilseniz, dondurucuya koyduğunuz bozuk parayı kontrol edebilirsiniz. Madeni paranın hala buzun üzerinde durduğunu görürseniz elektriğiniz kısa sürede geri gelmiş demektir. Bu durum bir tehlikeyi işaret etmez.

Madeni paranın kabın dibine düştüğünü gördüğünüzde, elektriğinizin bir süreliğine kesildiğini ve muhtemelen yiyeceğinizin çoğunun çözüldüğünü bilirsiniz. Bunu görürseniz, dondurucunuzdaki tüm yiyeceklerden kurtulun. (Mynet)