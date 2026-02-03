Dünya genelinde her yıl yaklaşık 19 milyon insan kansere yakalanırken, 10 milyon insan ise kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Uzun yıllardır en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser türü ise akciğer kanseri.

ZİYNETİ KOCABIYIK’IN ÖZEL HABERİ - 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklama yapan Türk Toraks Derneği Merkez Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, "Dünya genelinde yıllık yaklaşık 2,5 milyon kişi yeni akciğer kanseri tanısı alıyor ve yaklaşık 1,8 milyon kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor" dedi.

Prof. Dr. Nurdan Köktürk

HASTLARIN YARISINA İLERİ EVREDE TEŞHİS KONABİLİYOR

Prof. Dr. Köktürk sözlerine şöyle devam etti: "Akciğer kanseri erkeklerde en sık ölüme neden olan kanseridir ve kadınlarda dokuzuncu sırada yer alıyor. Ülkemizde en son yayınlanan 2020 verilerine göre yaklaşık 30 bin yeni vaka görüldü. Erkeklerde en sık, kadınlarda ise dördüncü sıklıkta görülen kanserdir. Hastaların yüzde 50’sinden fazlası halen ileri evrede tanı almaktadır. Akciğer kanserinde erken tanı, tedavi şansını artırmakta ve yaşam süresini uzatmaktadır. Erken evrelerde 5 yıllık sağkalım yüzde 60’ın üzerinde olup, ileri evrelerde ne yazık ki yüzde 10’un altına düşmektedir. İlk sinyaller mutlaka dikkate alınmalıdır."

Geçmeyen öksürüğü hafife almayın! İşte akciğer kanserinin 5 kritik sinyali

HAVA KİRLİLİĞİ AZALTILMALI

Akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Feride Marım ise şunları söyledi: "Artan hava kirliliği, çevresel ve mesleki maruziyetler de akciğer kanseri gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Akciğer kanseri için ülkemizde belirlenmiş bir tarama programı yoktur. Uzun süreli sigara içenler, pasif sigara içicileri, mesleksel ve çevresel maruziyeti olan yüksek riskli kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografi ile yıllık tarama yapılması, erken tanıda en etkili yaklaşımlardan biridir.”

Dr. Öğretim Üyesi Feride Marım

YÜKSEK RİSKLİ KİŞİLER TARAMA PROGRAMINA ALINMALI

Risk grubundaki kişilerin en yakın göğüs hastalıkları hekimine başvurması ve gerekli kontrollerini yaptırması erken tanı açısından önemli olduğunu aktaran Dr. Marım, “Akciğer kanserinden korunmak için ülkemizde de tütün kontrol politikaları güçlendirilmeli ve bırakma destek programları yaygınlaştırılmalıdır. Artan çevresel risk faktörlerini ve hava kirliliğini azaltmaya yönelik toplumsal politikalar ve düzenlemelere öncelik verilmelidir. Yüksek riskli kişilerde akciğer kanseri tarama programı oluşturulmasına yönelik çalışmalar artırılmalıdır. Halkımız akciğer kanseri belirtileri konusunda bilinçlendirilmelidir. Göğüs hastalıkları başta olmak üzere multidisipliner ekiplerin erken tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde aktif rol alması sağlanmalıdır. Ulusal kanser kayıt sistemleri ve epidemiyolojik veriler güncellenerek erken tanı stratejilerine yön verilmelidir" diye konuştu.

Geçmeyen öksürüğü hafife almayın! İşte akciğer kanserinin 5 kritik sinyali

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK, KANLI BALGAM VARSA DİKKAT!

Dr. Öğretim Üyesi Marım, Türk Toraks Derneği – Torasik Onkoloji Çalışma Grubu olarak Dünya Kanser Günü dolayısıyla erken tanı ve korunma için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

• Tütün ve tütün ürünlerini tüketmekten kaçının

• Hava kirliliği ve çevresel maruziyetin risk faktörü olduğunu unutmayın

• Sağlıklı ve aktif bir yaşam sürün

• Dengeli beslenin

• Riskli gruplarda yer alıyorsanız, geçmeyen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı gibi belirtileriniz varsa mutlaka bir göğüs hastalıkları hekimine başvurun.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

1. Uzun süredir devam eden ve giderek kötüleşen öksürük.

2. Kan veya pas renginde öksürme ya da balgam çıkarma.

3. Nefes alma, öksürme veya gülme ile artan göğüs ağrısı

4. Yorgun ve güçsüz hissetme; nefes darlığı ve nefes alırken hırıltı

5. İştahsızlık ve açıklanamayan kilo kaybı

Haberle İlgili Daha Fazlası