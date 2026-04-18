Kalp hastalıklarının tedavisinde devrim niteliğinde yeniliklerin yaşanacağı bir çağa girildiği belirtildi. Uzman isim, damar sertliğinin 10 içinde tarihe karışabileceğini ifade etti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kalp hastalıklarının tedavisinde devrim niteliğinde yeniliklerin yaşanacağı bir çağa girildiğini söyleyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Rengin Çetin Güvenç, “Damar sertliği 10 yıl içinde tarihe karışabilir” dedi.

Hasarlı doku ve organların yenilenmesi üzerine çalışan rejeneratif tıp alanında yürütülen çalışmaların önemli aşama kaydettiğini aktaran Prof. Dr. Güvenç “Önümüzdeki 10 yılda doğal dokuyla kusursuz bir şekilde bütünleşen biyomühendislik ürünü yapay damarlar, plakları hedef alan nanoteknoloji ve damar sertliğini tersine çeviren gen terapileri hayatımıza girecek gibi görünüyor. Tüm bu yenilikçi yaklaşımlar sadece damar sertliğini tedavi etmeyi değil, onarmayı, hatta tersine çevirmeyi vadedecek” dedi.

