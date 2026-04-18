Obezitenin sebebi: Fast food iştahı artırıyor
ZİYNETİ KOCABIYIK - Pratik olduğu için sıkça tercih edilen fast food ve işlenmiş gıdaların obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi çağın salgın hastalıklarına zemin hazırladığı bildirildi.
Fast food ürünlerin genellikle işlenmiş gıdalardan oluştuğunu belirten Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Doğan “Bu tür yiyecekler yüksek kalori, aşırı tuz ve şeker içeriyor. Fast food ürünlerinde kullanılan yağlarda çoğunlukla sağlıksız trans yağlardır. Bu gıdalar lif ve antioksidan açısından da oldukça fakirdir. Fast food yiyecekler yüksek kalori ve tatlandırıcı içeriği nedeniyle kişilerin iştahını artırır ve daha sık yemek yemeye yönlendirir. Bu durum zamanla kilo artışına ve obeziteye yol açar” dedi.