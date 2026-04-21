ZİYNETİ KOCABIYIK - Standart cerrahiye oranla daha az kesi yapılan robotik kalp ameliyatlarının artık yavaş yavaş açık ameliyatların yerini almaya başladığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz “Uygun olan hastalarımızda ilk seçenek olarak robotik cerrahiyi değerlendiriyoruz. Standart cerrahiyi ise ikinci seçenek olarak ele alıyoruz” dedi.

Robotik cerrahinin kalp ameliyatlarının büyük bir kısmında güvenle uygulanabildiğini aktaran Prof. Dr. Türkyılmaz, “Artık kalp ameliyatlarının yaklaşık yüzde 80-90’ını robotik cerrahiyle gerçekleştirebiliyoruz. Koroner baypas, kalp kapak ameliyatları, kalpteki deliklerin kapatılması ve aort genişlemesi operasyonları bu yöntemle başarıyla yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

