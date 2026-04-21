Titremeyi beklemeyin! İleri yaşta uykusuzluk Parkinson belirtisi
Uzmanlar, Parkinson hastalığının itreme gibi belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce koku kaybı, kabızlık ve uyku bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini söyledi.
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, Parkinson hastalığında erken belirtilerin göz ardı edilebileceğini ve hastalığın titremenin yanı sıra koku kaybı, kabızlık ve uyku bozuklukları gibi belirtilerle yıllar önce ortaya çıkabileceğini belirtti.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Parkinson hastalığında erken belirtilerin çoğu zaman göz ardı edilebildiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, “Hastalık titreme gibi belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce koku kaybı, kabızlık ve uyku bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterebilir” dedi.
Doç. Dr. Şenol, “Koku alma duyusundaki azalma genellikle yaşa bağlı bir durum olarak değerlendirilirken, kabızlık ise beslenme alışkanlıklarına bağlanabiliyor. Uyku sırasında bağırma, ani hareketler veya rüya görme davranışlarının artması da çoğu zaman önemsenmiyor. Oysa bütün bunların sebebi Parkinson olabilir” dye konuştu.
