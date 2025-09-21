Müzik yoğun bakım hastalarına umut oldu! Kalp atışını ve tansiyonu düşürüyor

Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) araştırmacıları, yoğun bakım ünitelerinde müzik dinletilen hastalarda kalp atış hızı ve kan basıncında düşüş görüldüğünü açıkladı. Bulgular, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklar nedeniyle ölüm riski taşıyan milyonlarca Amerikalının sağlığını iyileştirmede umut vadediyor.

ABD’DE MİLYONLARCA KİŞİ RİSK ALTINDA

ABD’de 6 milyondan fazla kişi kalp yetmezliğiyle yaşıyor ve yetişkinlerin yaklaşık yarısının (120 milyon) yüksek tansiyona sahip olduğu biliniyor. Yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç riskini artırırken; anormal kalp atış hızları da karaciğer, böbrek ve kalp yetmezliğiyle ilişkilendiriliyor.

MÜZİKLE TEDAVİ DENEYİ: “WEIGHTLESS” PARÇASI KULLANILDI

Meksika’daki Guanajuato Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada, kalp hastası 24 yetişkin beş gün boyunca müzik terapisine tabi tutuldu. Hastalara her gün 45 dakika boyunca kulaklıkla ambient müzik grubu Marconi Union’ın “Weightless” adlı eseri 15 desibellik düşük bir ses seviyesinde dinletildi. Sonuçlar, katılımcıların kalp atış hızında ve kan basıncında anlamlı bir düşüş olduğunu gösterdi.

UZMANLAR: HEM FİZİKSEL HEM DE DUYGUSAL İYİLİK HALİNE KATKI

Çalışmanın başyazarı Dr. Ilani Paola Santoyo Pérez, “Müzik terapisi, fizyolojik sıkıntıyı azaltarak, hasta konforunu artırarak ve bütünsel, hasta merkezli bakımı teşvik ederek hem hasta deneyimini hem de klinik sonuçları iyileştiriyor” dedi.

Uzmanlara göre müzik terapisi, invaziv olmayan, düşük maliyetli ve farmakolojik olmayan bir yöntem olarak hastaların hem fiziksel hem de duygusal iyilik halini destekliyor.

YÜZYILLARDIR KULLANILAN BİR YÖNTEM

Amerikan Müzik Terapi Derneği, bu tekniğin 1800’lerin başlarından beri uygulandığını ve ilk denemelerin New York’taki bir akıl hastanesinde yapıldığını belirtiyor. Daha önceki araştırmalar, klasik müziğin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu, Mozart’ın eserlerinin ise zekâ testlerinde ve demans hastalarının iletişiminde fayda sağladığını göstermişti.

HASTANELERDE YAYGINLAŞAN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ

Cleveland Clinic verilerine göre müzik terapisi; şarkı söyleme, enstrüman çalma ya da beste yapmayı da içerebiliyor. ABD’de birçok hastane, ağrı yönetimi ve iyileşme sürecinde hastalara destek olmak için bu yöntemi giderek daha fazla kullanıyor.

HER YIL 5 MİLYONDAN FAZLA HASTA YOĞUN BAKIMDA

ABD’de her yıl 5 milyondan fazla kişi, ciddi hastalıklar veya ameliyat sonrası bakım nedeniyle yoğun bakıma yatırılıyor. Araştırmacılar, müzik terapisinin bu hastaların hayat kalitesini artırmada önemli bir tamamlayıcı yöntem olabileceğini vurguluyor.