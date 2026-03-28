Almanya’da yaşayan 75 yaşındaki Havva Daşdemir, bir süre önce yeme bozukluğu, solunum problemi gibi şikayetlerle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda yüz felci geçirdiği anlaşılan Daşdemir, uygun ve hızlı tedaviyle sağlığına kavuştu.

Ne yemek yiyor ne su içiyordu… Almanya’dan gelen hasta Türkiye’de iyileşti

YUTMA GÜÇLÜĞÜ VARDI

Geriatri Kliniği’nde Uzm. Dr. Kübra Erdoğan, Havva Daşdemir’in, orta kulak yolu iltihabı ve yutma güçlü nedeniyle önce Almanya’da bir hastaneye gittiğini anlattı. Daha sonra yakınlarının tavsiyesiyle hastanın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne başvurduğunu dile getiren Erdoğan, "Bize başvurduğunda hastanın yutma güçlüğü vardı, beslenmesi bozulmuştu ve kilo kaybetmişti. Bununla birlikte son birkaç gündür yüzünde de sağ tarafında güçsüzlük başlamıştı. Bir yüz felci olduğunu düşündük" diye konuştu.

PEK ÇOK YERDEN HASTA GELİYOR

Hastane olarak pek çok yerden hasta kabul ettiklerini aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin birçok ilinden hasta geliyor. Almanya'dan da gelmiş oldu. Sağlık turizmi açısından Bilkent Şehir Hastanesi olarak birçok yerden hasta kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜTÜNCÜL DEĞERLENDİRMEYLE YAKLAŞIM

Erdoğan, hastanın burada gerekli tetkik ve tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz geriatri olarak hastayı taburcu ederken her şeyini düşünüyoruz. Bütüncül olarak yaklaşıyoruz hastaya. Sadece kronik hastalıkları, ilaçları değil. Bu hasta nerede kalacak? Sosyal açıdan kim destek verecek? Kim takip edecek? Yaşadığı ortam nasıl? Beslenmesi nasıl olacak? gibi bir sürü faktöre bakıyoruz. Geriatri bilim dalı aslında hastayı sosyal, bilişsel, psikolojik fonksiyonellik açısından bütüncül değerlendiren bir bölüm. Bu vesileyle de 65 yaş üstü hastaların kapsamlı geriatrik değerlendirmelerini yaptırmak için geriatri bölümüne başvurmalarını öneririm."

“NE YEMEK YİYEBİLİYORDUM NE SU İÇEBİLİYORDUM”

75 yaşındaki hasta Daşdemir ise, Almanya’da tedavinin uzun sürdüğünü dile getirerek, "Ne yemek yiyebiliyordum, ne su içebiliyordum. Ağzım yamuluyordu. Çok şükür düzelttiler. İyiyim. Almanya’ya geri döneceğim" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası