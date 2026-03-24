Dışişleri bakanlığı döneminde 2015 İran nükleer anlaşmasının mimarlarından biri olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABD Başkanı Trump'a ateş püskürdü.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin İran politikasını yerden yere vurdu.

Başkan Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesini ve askeri operasyon başlatmasına sitem eden Steinmeier, "Benim görüşüme göre bu savaş uluslararası hukuku ihlal ediyor" dedi.

"GEREKSİZ VE ÖNLENEBİLİR BİR ÇATIŞMA"

Mevcut askeri harekatı "felaket bir hata" olarak nitelendiren Steinmeier, "Beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey, bu savaşın gerçekten önlenebilir ve gereksiz olmasıdır" dedi . Nükleer silahsızlanma hedefi için askeri yöntemin yanlış bir yol olduğunu savundu.

Steinmeier, İran’ın nükleer programını durdurmak için masanın tek seçenek olduğunu hatırlatarak, Trump yönetiminin tek taraflı hamlelerinin küresel istikrara zarar verdiğini ileri sürdü.

