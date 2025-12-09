Nefes darlığı ve çarpıntı ile başladı, ölümle burun buruna geldi! “Bir alışkanlık yüzünden ölüyordum”
Reality-TV yıldızı Fraser Olender, elektronik sigara kullanımına bağlı gelişen akciğer hasarı nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.
“Below Deck” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 33 yaşındaki Fraser Olender, yaşadığı beklenmedik sağlık sorununun ardından hayranlarını endişeye sürükledi. Şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle acile başvuran ünlü isim, yapılan tetkikler sonucu elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarının kalp krizini tetiklediğini öğrendi.
DOKTORLAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Hastaneye kaldırıldıktan sonra acil müdahaleye alınan Fraser Olender’in hayati tehlikeyi kısa sürede atlattığı belirtildi. Sağlık ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde durumu stabilize edilen ünlü televizyon yüzü, tedavisinin ardından gözlem altına alındı. Doktorlar, Olender'in akciğerlerinde ve damar yapısında elektronik sigaraya bağlı ciddi hasar bulguları olduğunu ifade etti.
“HAYATIMIN EN KORKUNÇ ANLARIYDI”
Fraser Olender, yaşadığı ölüm tehlikesinin ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak takipçilerine seslendi. “Gerçekten hayatımı kaybedebilirdim. Bu kadar aptalca bir alışkanlığın beni neredeyse hayattan koparacağını hiç düşünmemiştim” sözleriyle yaşadığı paniği anlatan Olender, olaydan sonra elektronik sigarayı tamamen bıraktığını açıkladı.
Paylaşımında, yaşadığı acı dolu anların kendisine ciddi bir ders olduğunu belirten Olender, özellikle genç takipçilerine seslenerek elektronik sigaranın masum bir alışkanlık olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. “Bu yaşadıklarımdan sonra tek isteğim, benim yaptığım hatayı başkalarının yapmaması” ifadelerini kullandı.
UZMANLAR UYARIYOR: “E-SİGARA ALTERNATİF DEĞİL, CİDDİ TEHLİKE”
Olender'in hastaneye kaldırılması sonrası doktorlar da elektronik sigaraya ilişkin kritik uyarılar yaptı. Uzmanlar, e-sigaranın sigaraya daha güvenli bir alternatif olarak görülmesinin tehlikeli bir yanılgı olduğuna dikkat çekti.
Elektronik sigara kullanıcılarında akciğer hasarı, ani solunum yetmezliği, damar daralması ve kalp krizi riskinin arttığını belirten doktorlar, Olender’in yaşadığı olayın “istisna değil, giderek artan bir tablo” olduğuna dikkat çekti.
Uzmanlara göre uzun süreli elektronik sigara kullanımı;
• Akciğer dokusunda ciddi enflamasyona,
• Kalp damarlarında daralmaya,
• Oksijen seviyelerinde düşüşe,
• Ani kardiyak ve solunum krizlerine yol açabiliyor.
“BU BİR UYARI OLMALI”
Fraser Olender’in yaşadığı sağlık problemi, özellikle gençler arasında hızla yayılan e-sigara kullanımına karşı önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Ünlü isim, yaşadığı olayın ardından yaptığı açıklamada “Bundan sağ çıkmam büyük şanstı. Umarım hikayem birilerini durup düşünmeye zorlar” diyerek elektronik sigaranın göründüğünden çok daha tehlikeli olabileceğini bir kez daha hatırlattı.