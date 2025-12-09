“Below Deck” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 33 yaşındaki Fraser Olender , yaşadığı beklenmedik sağlık sorununun ardından hayranlarını endişeye sürükledi. Şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle acile başvuran ünlü isim, yapılan tetkikler sonucu elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarının kalp krizini tetiklediğini öğrendi.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra acil müdahaleye alınan Fraser Olender’in hayati tehlikeyi kısa sürede atlattığı belirtildi. Sağlık ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde durumu stabilize edilen ünlü televizyon yüzü, tedavisinin ardından gözlem altına alındı. Doktorlar, Olender'in akciğerlerinde ve damar yapısında elektronik sigaraya bağlı ciddi hasar bulguları olduğunu ifade etti.

“HAYATIMIN EN KORKUNÇ ANLARIYDI”

Fraser Olender, yaşadığı ölüm tehlikesinin ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak takipçilerine seslendi. “Gerçekten hayatımı kaybedebilirdim. Bu kadar aptalca bir alışkanlığın beni neredeyse hayattan koparacağını hiç düşünmemiştim” sözleriyle yaşadığı paniği anlatan Olender, olaydan sonra elektronik sigarayı tamamen bıraktığını açıkladı.

Paylaşımında, yaşadığı acı dolu anların kendisine ciddi bir ders olduğunu belirten Olender, özellikle genç takipçilerine seslenerek elektronik sigaranın masum bir alışkanlık olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. “Bu yaşadıklarımdan sonra tek isteğim, benim yaptığım hatayı başkalarının yapmaması” ifadelerini kullandı.