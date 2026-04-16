Nijeryalı 24 yaşındaki Munır Bashır Yuguda, diş şikâyetiyle geldiği Türkiye’de hayati bir operasyon geçirdi.

Medipol Sağlık Grubu’na başvuran Nijeryalı 24 yaşındaki Munır Bashır Yuguda’nın çenesinde tespit edilen nadir damar yumağı nedeniyle alt çenesi 10 saatlik operasyonla tamamen çıkarıldı ve bacak kemiğinden alınan doku ile yeniden yapıldı.

Nijeryalı gence hayati operasyon: Bacak kemiğinden çene yaptılar

Yapılan tetkiklerde, çene kemiğini saran damar yumağının ciddi kanama ve hayati risk oluşturduğu belirlendi. Önce embolizasyon işlemi uygulanarak damarlar kapatıldı, ardından multidisipliner ekip tarafından cerrahi müdahale gerçekleştirildi.

Operasyonda hastanın çene yapısı damarlı kemik nakliyle yeniden oluşturulurken, ağız içi dokular da koldan alınan parçalarla tamamlandı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği bildirildi.

