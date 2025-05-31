Pahalı her zaman en iyisi değildir! Güneş kreminin fiyatına değil içeriğine bakın

KÜAD Başkanı Levent Kahrıman uyardı: Ürün Takip Sistemi’nden (ÜTS) barkod okutarak satın aldığınız ürünün güvenliğini kontrol edebilirsiniz.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Başkanı Levent Kahrıman, yaz ayları yaklaşırken kullanma ihtiyacı artan güneş kremleri konusunda uyarıda bulundu. Güneş kreminin sadece yaz aylarında değil, bütün bir yıl kullanılması gereken cilt bakım ürünü hâline geldiğini söyleyen Kahrıman “Güneş kremi sadece güneşten korumuyor, cildin yaşlanmasını ve lekelenmesini de önlüyor. UVA ışınlarının radyasyon riskinin yüksek olması ve UVB ışınlarının DNA yapısına hasar vermesi cilt kanserini tetikleyebilir. Güneş kremleri bu riske karşı koruma sağlıyor. Düzenli kullanımlarda kırışıkları ve ince çizgilerin oluşumunu engelliyor. Bu sebeple artık güneşkremleri sadece yazın değil 365 gün kullanılıyor” dedi.

Güneş kremi seçiminde mevsime bağlı maruz kalınan ışın derecesi, SPF derecesi, cilt tonu, kişinin yaşı ve cinsiyeti ile kişinin cilt problemleri ve bazı hastalıklara sahip olmasının etkili olduğuna dikkat çeken Kahrıman “Güneş kremi seçerken koruma faktörüne dikkat edin. Değer ne kadar büyük olursa ürünün koruma etkisi de o kadar güçlüdür. Bunun yanında içeriğine cilde faydalı vitamin ve mineraller eklenmiş güneş kremleri de bulunuyor. Mutlaka etiket okuyup, içeriğini öğrenerek, cilt ihtiyacınıza ve ne zaman güneşe çıkacağınıza da dikkat ederek krem tercihinizi yapabilirsiniz. Tüketicinin marka tercihindeki en önemli yanılgısı ‘Pahalı olan-adı bilinen markanın daha iyi’ olduğudur. Bu sebeple yapancı markalar tercih edilir. Oysa güneş kremlerinin içeriği üç aşağı beş yukarı aynıdır. Türk malı yerli üretim ürünlerimiz de hem güvenlik hem de içerik olarak dünyaca ünlü markalarla yarışır hâldedir. Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi gibi kozmetik ürünleri de Ürün Takip Sistemi ile izliyor. Barkod okutarak satın aldığınız ürünün Sağlık Bakanlığına bildirim yapıp yapmadığını yani güvenliğini takip edebilirsiniz” diye konuştu.