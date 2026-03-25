Uzm. Dr. Meltem Gülşan, liften zengin beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli tuvalet alışkanlığı ile çocuklarda kabızlığın önlenebileceğini belirtti. Erken fark edilip doğru yönetilen kabızlık, hem çocukların yaşam kalitesini artırıyor hem de ailelerin endişelerini azaltıyor.

Çocukluk çağında sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan kabızlık, hem çocukların yaşam kalitesini düşürüyor hem de aileler için endişe kaynağı haline geliyor.

Erken fark edilip doğru şekilde yönetildiğinde sorun büyük ölçüde önlenebiliyor. Özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda daha sık görülen kabızlığın altında çoğu zaman yanlış beslenme alışkanlıkları yatıyor.

BOL SU İÇMEYE TEŞVİK EDİLMELİLER

Çocukların bol su içmesinin teşvik edilmesi, lifli gıdaların günlük beslenmeye dahil edilmesi, düzenli tuvalet alışkanlığının kazandırılması, fiziksel aktivitenin artırılması ve tuvalet eğitimi sırasında baskıcı tutumdan kaçınılması, kabızlığın önüne geçilmesi adına ailelere verilen önerilerin başında geliyor.

SANILANDAN DAHA YAYGIN

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda kabızlığın sanılandan çok daha yaygın olduğunu kaydetti.

Gülşan, çocukların günlük beslenmesinde sebze, meyve ve tam tahıllı gıdaların mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayarak, lif açısından yetersiz beslenmenin, az su tüketiminin ve hareketsiz yaşam tarzının kabızlığın en önemli nedenleri arasında yer aldığını anlattı.

PSİKOLOJİK NEDENLERE DE BAĞLI

Kabızlığın sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik nedenlere bağlı da oluşabileceğini belirten Gülşan, tuvalet eğitimi sürecinde yaşanan baskının ve okulda tuvalet kullanmaktan çekinme veya stres gibi faktörlerin çocukların dışkılama alışkanlıklarını etkileyebildiğini, bu durumun zamanla kronik kabızlığa dönüşebildiğini aktardı.

Gülşan, kabızlığın uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini, ailelerin bilinçli davranmasının ve gerektiğinde uzman desteği almasının çocukların sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

