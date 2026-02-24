Ramazan’ın vazgeçilmezi hurma, zengin besin içeriğiyle enerji ve bağışıklık desteği sağlıyor. Uzmanlar ise doğal şeker nedeniyle porsiyon kontrolü uyarısı yaparak sağlıklılar için 2-4, diyabetliler için 1-2 adet öneriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma, içerdiği potasyum, magnezyum, demir, B6 vitamini ve lif sayesinde hem enerji veriyor hem de bağışıklık ve sindirim sistemini destekliyor.

Uzmanlar, hurmanın doğal şeker içeriği sebebiyle kan şekerini yükseltebildiğine dikkati çekerek porsiyon kontrolünün önemini vurguluyor. Sağlıklı bireyler için günde 2-4 adet hurma tüketimi genellikle güvenli kabul edilirken, diyabet hastalarının ise kan şekeri durumuna göre 1-2 adetle sınırlı kalması öneriliyor.

Uzmanlar, hurmanın tek başına değil yoğurt, süt veya kuruyemişlerle birlikte tüketilmesinin kan şekerini daha dengeli yükselteceğini belirtiyor. Aşırı hurma tüketiminin kilo artışı, şişkinlik ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceği ifade edilirken, dengeli tüketildiğinde hurmanın sağlıklı beslenmeye katkı sağlayan önemli bir besin olduğu vurgulanıyor.

