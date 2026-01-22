Uzm. Dr. Tuğba Baysak Tunçay, kış aylarında diz, bel, boyun ve omuz ağrılarının arttığını belirterek eklem bölgelerinin sıcak tutulması, ani ısı değişimlerinden kaçınılması ve hafif egzersiz yapılmasının önemine dikkat çekti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kış aylarında diz, bel, boyun ve omuz bölgelerinde ağrı şikayetlerinin belirgin şekilde arttığını söyleyen VM Medical Park Pendik Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden Uzm. Dr. Tuğba Baysak Tunçay, eklem bölgelerinin sıcak tutulması gerektiği uyarısında bulundu.

Ağrıların sebebinin vücudun termal uyum sürecini tamamlayamaması sebebiyle ortaya çıktığını ifade eden Dr. Tunçay, “Soğuk havada damarlar doğal olarak daralır ve eklemler çevresindeki kan dolaşımı yavaşlar. Bu durum kas dokusunda sertleşmeye sebep olur. Eklem yüzeylerinin daha zor kayması, kasların daha çabuk yorulması ve sinir uçlarındaki hassasiyet artışı kış aylarında ağrıların daha erken fark edilmesine yol açar. Bu süreç bir hastalıktan ziyade vücudun çevresel şartlara verdiği doğal bir uyum tepkisi olarak değerlendirilmelidir” dedi.

SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ

Kış aylarında eklem sağlığını korumak için günlük yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini belirten Dr. Tunçay, “Eklem bölgelerinin sıcak tutulması, ani ısı değişimlerinden kaçınılması, düzenli ve hafi f hareketin günlük rutine dâhil edilmesi ve su tüketiminin ihmal edilmemesi bu dönemde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Vücudu mevsim şartlarına uygun şekilde desteklemek, enerji akışını düzenlemek ve dokuları ısıtmak bu sürecin daha rahat geçirilmesine katkı sağlayabiliyor” şeklinde konuştu.

