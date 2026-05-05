Türkiye’de her dört kişiden birinin bahar alerjilerinden etkilendiğini söyleyen Acıbadem Kadıköy (Dr. Şinasi Can) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Baykal Tülek, tedavi edilmeyen alerjilerin astıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Alerjinin yalnızca basit bir nezle gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını önemle çizen Prof. Dr. Tülek, “Gözlerde kaşıntı ve sulanma, uzayan öksürük, göğüste sıkışma, nefes darlığı, uyku bozukluğu ve günlük performansta düşüş gibi çok daha geniş bir etki alanına sahiptir. Özellikle astım ile ilişkili durumlarda, alerji ciddi solunum problemlerine yol açabilir. Bazı kişiler belirtilerin zamanla azalacağını düşünerek doktora başvurmaz, tedbir almayı erteler. Oysa kontrol altına alınmayan alerji, zamanla daha şiddetli hâle gelebilir ve alt solunum yollarını etkileyerek astım gibi daha ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir” dedi.

Tedavi edilmeyen alerjide astım tehlikesi! Uzmanından bahar alerjisine 10 etkili tedbir

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Baykal Tülek, bahar alerjisine karşı 10 etkili tedbiri şöyle sıraladı:

l Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkarken maske ve güneş gözlüğü takmak

l Dışarıdan geldikten sonra duş almak ve kıyafet değiştirmek

l Burun içini salin solüsyonu (serum fizyolojik) ile temizlemek

l Ev ve araçta camları kapalı tutmak

l Polen filtreli hava temizleyicileri kullanmak

l Çamaşırları dışarıda kurutmamak

l Evde nem oranını kontrol altında tutmak

l Nevresimleri en az 60 derecede yıkamak

l Toz tuttuğu için evde halı ve peluş oyuncak bulundurmamak

l Doktorun tavsiye ettiği tedavi yöntemini uygulamak



