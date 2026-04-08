Yaşlı kadına atan kalpte kapak tamiri: 'Made in Türkiye' tekniğiyle kurtuldu
Prof. Dr. Cengiz Köksal, hastanın geldiğinde durumunun son derece kritik olduğunu belirterek, “Küçük kesi ve kalbin çalışması devam ederken bu ameliyatın yapılması, hastaların daha hızlı sağlığına kavuşmasını sağlıyor” dedi.
- Yahşi'nin kalp kapağı, değiştirilmek yerine Türkiye'de geliştirilen bir teknikle tamir edildi.
- Bu yeni yöntemde, hastanın kalbi durdurulmadan, sağ koltuk altından küçük bir kesiyle endoskopik olarak ameliyat gerçekleştirildi.
- Operasyonu yapan Prof. Dr. Cengiz Köksal, bu yöntemin ileri yaşta ve daha önce ameliyat geçirmiş hastalar için daha hızlı iyileşme sağladığını belirtti.
- Kapak tamiri, ömür boyu kan sulandırıcı kullanımını ve buna bağlı kanama risklerini azalttığı için kapak değişimine göre daha avantajlı bir yöntem olarak öne çıktı.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Daha önce iki defa kalp kapağı ameliyatı geçiren 69 yaşındaki Zülbiye Yahşi, ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı üçüncü ameliyatında Türk kalp cerrahının geliştirdiği özel bir yöntemle tedavi edildi. Yahşi’nin kalp kapağı bu defa değiştirilmedi; Türkiye’de geliştirilen teknikle başarıyla tamir edildi.
NEFES DARLIĞI HAYATINI KARARTMIŞTI
Önceki yıllarda aort ve mitral kapak ameliyatları geçiren Yahşi, yeniden başlayan şikâyetleri sebebiyle hastaneye başvurdu. Günlük yaşamında yürüyemez ve merdiven çıkamaz hâle geldiğini belirten Yahşi, “Dışarıdan bakıldığında bir şeyim yoktu ama nefes alamıyordum. Kısa mesafeler bile benim için çok zordu” diyerek yaşadığı süreci anlattı. Ameliyat sonrası ise beklediğinden daha hızlı toparlandığını ve yeniden rahat hareket edebildiğini ifade etti.
ÜÇÜNCÜ AMELİYAT CİDDİ RİSK TAŞIR
Operasyonu gerçekleştiren Medipol Sağlık Grubu’ndan kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, hastanın durumunun son derece kritik olduğunu belirterek, “Altmış dokuz yaşında ve iki defa ameliyat geçirmiş bir hastada üçüncü operasyon çok ciddi riskler barındırır. Bu sebeple en doğru yöntemi seçmek hayati önem taşır" dedi.
Köksal, kalp kapağının değiştirilmesi yerine tamir edilmesinin tercih edildiğini vurgulayarak, “Kapak değişimi hastanın ömür boyu yüksek doz kan sulandırıcı kullanmasına ve buna bağlı ciddi kanama risklerine yol açabilir. Bu yüzden tamir yöntemi çok daha avantajlı” ifadelerini kullandı.
KALBİ DURDURMADAN AMELİYAT
Operasyonda Türkiye’de geliştirilen ve “Made in Türkiye” olarak adlandırılan mitralizasyon metodu kullanıldı. Bu teknikle hastanın triküspit kapağı başarıyla onarıldı. Ameliyatın sağ koltuk altından küçük bir kesiyle, endoskopik usulle ve kalp durdurulmadan gerçekleştirildiği belirtildi.
Prof. Dr. Köksal, bu yöntemin özellikle ileri yaşta ve daha önce ameliyat geçirmiş hastalar için önemli avantajlar sunduğunu belirterek, “Küçük kesi, kalbi durdurmadan ameliyat ve kapak tamiri sayesinde hastalar daha hızlı iyileşiyor. Her hastaya özel planlama yaparak en uygun tedaviyi uyguluyoruz. Yaşı kaç olursa olsun, her hastaya özel planlama yapıyoruz. Bu hastada da kendi geliştirdiğimiz Made in Türkiye yöntemiyle kalp tamirimizi başarıyla yaptık” dedi.