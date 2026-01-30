Brezilya’da yapılan yeni bir araştırma, chia tohumu ve türevlerinin aşırı işlenmiş gıdaların beyin ve vücut üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre chia, tokluk hissini artırarak aşırı yeme davranışını baskılayıp beyin iltihabına karşı koruyucu bir rol üstlenebiliyor.

Ultra işlenmiş gıdaların obezite, tip 2 diyabet ve zihinsel gerileme riskini artırdığı bilinirken, araştırmacılar chia tohumunun bu etkileri dengeleyip dengeleyemeyeceğini inceledi. Victoria Federal Üniversitesi’nde yürütülen ve Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada, chia tohumundan elde edilen un ve yağın, yüksek yağ ve şeker içeren beslenmenin beyin üzerindeki etkileri araştırıldı.

Zayıflamak isteyenler dikkat! Faydaları saymakla bitmiyor: Beyindeki iltihaplanmayı bile azaltıyor

Araştırma kapsamında fruktoz açısından zengin bir diyetle beslenen fareler gözlemlendi. İlk aşamada hayvanlarda metabolik bozulma oluşturulurken, sonraki haftalarda bazı gruplara chia yağı, bazılarına ise chia unu verildi. Sonuçlar, özellikle chia yağının tokluk hissiyle bağlantılı genleri harekete geçirdiğini; chia unu ve yağının ise iştahı düzenleyen leptin hormonuna beynin verdiği cevabı güçlendirdiğini gösterdi.

BEYİNDEKİ İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR

Bilim insanları, chia tüketiminin beyindeki iltihaplanmayı azalttığını ve aşırı yeme eğilimini bastırdığını belirtti. Bu etkinin, iştah kesici ilaçların çalışma biçimine benzerlik gösterdiği ifade edildi. Ayrıca chia ununun, beyin hücrelerini iltihap kaynaklı hasara karşı daha güçlü şekilde koruduğu vurgulandı.

Araştırmacılar, chia tüketiminin tek başına kilo kaybı sağlamadığını ancak bunun yüksek kalorili diyetle ilişkili olabileceğini belirtti. Uzmanlara göre chia tohumu ve türevleri, sağlıksız beslenmeyle bağlantılı metabolik hastalıkların kontrolünde destekleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

